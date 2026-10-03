ऋतब्रत बनर्जी ने ममता बनर्जी को बताया पैथोलॉजिकल लायर, फर्जी डिग्री और पैर में प्लास्टर को लेकर साधा निशाना

ऋतब्रत बनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी के पैर में लगे प्लास्टर का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए ममता बनर्जी ने पैर पर प्लास्टर लगवाया और उसके बाद करीब दो महीने तक उसी स्थिति में प्रचार किया।