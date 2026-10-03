चुनाव से पहले कांग्रेस का ‘प्रदेश अध्यक्ष बदलो’ फॉर्मूला: पंजाब-UP-गोवा में फिर दांव, पहले कहां चला और कहां हुआ फेल?

Congress PCC Chief Change Election Strategy: कांग्रेस ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तेज कर दी है। इसको लेकर पंजाब, यूपी और गोवा में अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। इन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। पंजाब में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की जगह परगट सिंह, यूपी में अजय राय की जगह आराधना मिश्रा मोना और गोवा में अमित पाटकर की जगह गिरीश चोडनकर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। यह पहली बार नहीं है, जब कांग्रेस हाईकमान ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष बदले है, इससे पहले भी कई राज्यों में यह फार्मूला अपना चुकी है।