Bihar MLC Election: कब खत्म होगा अनंत सिंह-नीरज कुमार का विवाद? श्रवण कुमार बोले- अभी नॉमिनेशन में वक्त है, जल्द निकलेगा हल

Bihar MLC Election: बिहार विधान परिषद चुनाव से पहले जदयू के मुख्य प्रवक्ता एवं MLC नीरज कुमार और मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के बीच जारी सियासी तनातनी पर राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। श्रवण कुमार ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच मतभेद नीतिगत मामलों पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत वजहों से हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के सीनियर नेता इस विवाद को सुलझाने में लगे हैं और बातचीत के जरिए जल्द ही कोई समाधान निकाल लिया जाएगा। इसके अलावा, प्रभारी मंत्री के तौर पर उन्होंने मोतिहारी जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत कार्यों के बारे में भी जानकारी दी।