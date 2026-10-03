पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बने परगट सिंह बोले- पंजाबियों को पंजाब के लिए खड़ा होना होगा, नफरत की राजनीति को हमेशा हराया है

Punjab Congress: कांग्रेस नेता परगट सिंह को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद उन्होंने पार्टी की आगे की रणनीति और पंजाब के राजनीतिक माहौल को लेकर बड़ा बयान दिया है। परगट सिंह ने कहा कि पंजाब गुरुओं के नाम और उनकी शिक्षाओं से फलता-फूलता है। पंजाबियों ने हमेशा नफरत और विभाजन की राजनीति को हराया है और आगे भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे।