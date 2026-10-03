पी. चिदंबरम की राज्यों के CEO से अपील, SIR में ‘गैरकानूनी काम’ का करें खुलासा, फॉर्म 6 को लेकर भी बोले

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar: कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल व उनके नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हमलावर हैं। शुक्रवार को मुंबई व दिल्ली में CEC के खिलाफ प्रदर्शन हुए। अब देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर (CEO) आगे आकर SIR में हुए गैरकानूनी काम का खुलासा करें। पी. चिदंबरम ने अपील की कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के निर्देशों पर गैर कानूनी काम कराए गए। जिन्हें उजागर किया जाना चाहिए।