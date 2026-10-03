चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष का क्या है प्लान? शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने किया खुलासा

मुंबई में चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के प्रस्तावित संयुक्त मार्च को लेकर सियासत तेज हो गई है। संजय राउत ने बताया कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच मार्च के रूट को लेकर चर्चा हुई है। कांग्रेस, NCP और वाम दलों के समर्थन का भी दावा किया गया है। वहीं राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शनों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बड़े राजनीतिक बदलाव की बात कही।

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