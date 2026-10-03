शिवाजी पार्क विरोध प्रदर्शन: मुंबई पुलिस ने CJP आयोजकों और 500 समर्थकों पर दर्ज की FIR, अभिजीत दीपके दीपके की प्रतिक्रिया आई सामने

मुंबई के शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को गेट नंबर 6 के पास मीनाताई ठाकरे स्मारक के सामने सीजेपी आयोजकों और समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह दोपहर 4 बजे से शाम 7 बजे शाम के बीच हुआ। । हालांकि भीड़ 2 बजे से ही जुटना शुरू हो गई थी। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक सड़क पर जमावड़ा किया, नारे लगाए और बिना अनुमति लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ी। इस विरोध प्रदर्शन की वजह से आसपास रहने वाले लोगों को भी काफी परेशानी हुई और उन्होंने इसकी शिकायत भी की। मुंबई पुलिस की एफआईआर में सीजेपी सदस्यों दीपके, आशुतोष रांका, सौरव दास, अजिंक्य शिंदे, प्रणय अहिरे, आफरीन नवाज, सौम्या कोरडे, अंकित भारद्वाज, विजय मलंगी और योगेश इंगले समेत करीब 500 अज्ञात समर्थकों के नाम शामिल हैं। भारतीय न्याय संहिता (बी स्कोइस) की धारा धारा 189(2) और 223, साथ ही महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1), 37(3) और 135 के तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।