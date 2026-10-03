Nestle के ‘Low Fat Dairy Whitener’ का सैंपल फेल, FSSAI ने बिक्री पर लगाई रोक

Nestle Low Fat Dairy Whitener: नेस्ले के 'लो फैट डेयरी व्हाइटनर' के एक सैंपल को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) की जांच में असुरक्षित और मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है। यह सैंपल नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित द ललित होटल से लिया गया था। FSSAI की ओर से जारी नोटिस में लैब जांच के बाद उत्पाद को गैर-अनुपालन वाला बताया गया है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर को इसकी जानकारी दी गई और लैब टेस्ट रिपोर्ट की कॉपी भी उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही संबंधित उत्पाद की बिक्री तत्काल रोकने का निर्देश दिया गया है।