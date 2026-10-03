CEC के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा यूथ कांग्रेस, पुलिस के फैसले को दी चुनौती

यूथ कांग्रेस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, अनुशासन और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े सभी कानूनी नियमों और शर्तों का पालन करने का भरोसा दिया गया था। हालांकि, कई बार फॉलोअप करने के बावजूद पुलिस ने 1 अक्टूबर को अनुमति खारिज किए जाने की जानकारी दी। खास बात यह है कि 1 अक्टूबर ही प्रदर्शन की प्रस्तावित तारीख थी।