Gujarat Murder: जिस पर किया भरोसा, उसी पर हत्या का आरोप, लव मैरिज के 5 साल बाद मनीषा की मौत, हिरासत में पति

मृतका मनीषा। फाइल फोटो- पत्रिका
Wife Murder Case: मेहसाणा जिले की खेरालू तहसील के रसूलपुर गांव की सीमा में एक महिला की हत्या का मामला सामने आने से इलाके में हड़कंप मच गया। दांपत्य विवाद के बीच पति पर पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का आरोप है। सूचना मिलने के बाद खेरालू पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान मनीषा के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति कपिलकुमार सेनमा है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों ने करीब पांच साल पहले प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद से ही दोनों के बीच दांपत्य जीवन को लेकर विवाद होने की बात शिकायत में सामने आई है। परिवार के लोगों और परिचितों से भी इस विवाद को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। बताया गया है कि इसी विवाद के बीच कपिलकुमार अपनी पत्नी मनीषा को रसूलपुर गांव की सीमा में रेलवे के नाले के पास ले गया। आरोप है कि वहां दोनों के बीच फिर विवाद हुआ और पति ने गला दबाकर मनीषा की हत्या कर दी। घटना के बाद मामले की जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मौत की वजह और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की स्थिति स्पष्ट होगी। पुलिस दंपती के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद, घटना के समय दोनों के बीच हुई बातचीत और हत्या की परिस्थितियों की जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी पत्नी को रेलवे के नाले के पास क्यों ले गया था और वहां वास्तव में क्या हुआ।
वहीं दूसरी तरफ जेल रोड स्थित भीमनाथ ब्रिज तीन रास्ता के पास शनिवार टैंकर ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी। हादसे में महिला का पैर कुचल गया। जानकारी के अनुसार सैयद वासणा रोड स्थित देवनगर निवासी माना बारिया, पत्नी चंचल को बाइक से सयाजी अस्पताल ले जा रहे थे। माना का सयाजी अस्पताल में लिवर का उपचार चल रहा है। हादसे में टैंकर का अगला पहिया चंचल के दाहिने पैर से गुजर गया, जिससे पैर कुचल गया। दोनों को तत्काल उपचार के लिए सयाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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