Gujarat Murder: जिस पर किया भरोसा, उसी पर हत्या का आरोप, लव मैरिज के 5 साल बाद मनीषा की मौत, हिरासत में पति

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों ने करीब पांच साल पहले प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद से ही दोनों के बीच दांपत्य जीवन को लेकर विवाद होने की बात शिकायत में सामने आई है। परिवार के लोगों और परिचितों से भी इस विवाद को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। बताया गया है कि इसी विवाद के बीच कपिलकुमार अपनी पत्नी मनीषा को रसूलपुर गांव की सीमा में रेलवे के नाले के पास ले गया। आरोप है कि वहां दोनों के बीच फिर विवाद हुआ और पति ने गला दबाकर मनीषा की हत्या कर दी। घटना के बाद मामले की जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची।