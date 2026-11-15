सूरत में 10 दिन नौकरी की, फिर लापता हुआ बाड़मेर का बेटा, एक साल बाद मिली मौत की खबर, परिवार में कोहराम

करीब एक साल बाद नवंबर 2026 में उधना पुलिस ने परिवार को सूचना दी कि तगाराम का शव अंकलेश्वर के पास रेलवे ट्रैक पर मिला था। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने दुर्घटना में मौत का मामला दर्ज किया था। बेटे की मौत की खबर मिलने से परिवार सदमे में है। परिजनों का आरोप है कि तगाराम को नौकरी के स्थान पर मानसिक रूप से परेशान किया जाता था। उसने इस बारे में अपनी मां को भी बताया था। परिवार को आशंका है कि उसकी मौत के पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। परिजन राजस्थान से सूरत के लिए रवाना हो गए हैं। वे पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिलकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और बेटे की मौत का कारण पता लगाने की मांग करेंगे।