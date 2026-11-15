बीरभूम पुलिस एनकाउंटर पर सीएम सुवेंदु बोले- पुलिस ने वही किया जो जरूरी था, गुंडे बंगाल छोड़ दें

पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपराधियों व अवैध हथियार रखने वालों को राज्य छोड़ने की चेतावनी दी। उन्होंने बीरभूम एनकाउंटर पर पश्चिम बंगाल पुलिस का बचाव भी किया। ANI से बातचीत करते हुए शुभेंदु ने कहा कि आरोपी रतन शेख ने पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिसकर्मियों की जवाबी फायरिंग में वह मारा गया। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने वही किया, जो उस समय करना जरूरी था। मेरा इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में गुंडों और बलात्कारियों के लिए कोई जगह नहीं है। जो भी गुंडे और अवैध हथियार वाले बचे हैं, वे यहां से भाग जाएं, तुरंत चले जाएं। उनके लिए यहां कोई जगह नहीं है।