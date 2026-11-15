​​​​​Gujarat Crime: ‘मुझे जानता नहीं है, तेरी नौकरी खा जाऊंगा…’ राजस्थान नंबर की कार सवारों ने 3 जवानों को जड़ दिए थप्पड़

शिकायत के मुताबिक कार सवार लोगों ने खुद को बड़ा पदाधिकारी बताते हुए पुलिसकर्मियों को धमकाया। उन्होंने कहा कि वे उनकी नौकरी खा जाएंगे और अभी वे उन्हें जानते नहीं हैं। इसके बाद विवाद बढ़ गया और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट शुरू कर दी गई। इस दौरान टीआरबी जवान रफीकभाई चवाण, हसनभाई सैयद और दीपक को गाल पर थप्पड़ मारे गए। मारपीट में पुलिसकर्मियों की वर्दी भी फट गई। घटना की सूचना मिलने पर ट्रैफिक कंट्रोल रूम और क्षेत्र के प्रभारी पीएसआई एलके सोढातर मौके पर पहुंचे। इसके बाद 112 की टीम भी वहां पहुंची और हाईवे पर यातायात व्यवस्था संभाली।