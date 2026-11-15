अमित शाह का राहुल गांधी पर निशाना – ‘भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करके नहीं मिलेगी सत्ता’

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा, "कांग्रेस पार्टी लगातार तीन बार चुनाव हारने की अपनी हताशा को अलग-अलग तरीकों से निकाल रही है। पिछले दो दिनों में ही कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद में 'भारत समिट 2026' का आयोजन किया। उन्होंने देश-विदेश से वामपंथी विचारधारा के समर्थकों को भारत बुलाया और कांग्रेस के 'युवराज' भी वहाँ पहुंचे। इसका नाम तो 'भारत समिट' रखा गया, लेकिन राहुल गांधी ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत-विरोधी विचार रखकर पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने का काम किया। आज इस मंच से मैं महाराष्ट्र की जनता से और पूरे देश की जनता से कहना चाहता हूं कि जहाँ भी आपको कांग्रेस के लोग मिलें, उनसे पूछिए कि चुनाव लड़ना, हारना और जीतना, यह सब तो पार्टी के नेताओं के कामकाज पर निर्भर करता है। आपको 10 साल का मौका मिला था और आपने 12 लाख करोड़ रूपए के घोटाले और भ्रष्टाचार किए। देश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। इन 12 सालों में नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है।"