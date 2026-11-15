अब हाइड्रोजन से चलेंगे वायुसेना के रडार, दुर्गम इलाकों में नहीं होगी बिजली की चिंता

उन्होंने डिफेंस सेक्टर से जुड़े उद्योगों से ऐसे हथियार व उपकरण बनाने पर जोर देने को कहा, जिनका परीक्षण, मरम्मत और रखरखाव की व्यवस्था पूरी तरह भारत में ही उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि इससे विदेशी सहायता पर निर्भरता बहुत हद तक कम होगी। वहीं, विशेषज्ञों ने क्वांटम सेंसिंग, उपकरणों के जीवनकाल के प्रबंधन, आधुनिक वायु रक्षा रडार के उन्नयन और नेटवर्क आधारित वायु रक्षा प्रणाली जैसे विषयों पर विचार साझा किए। इन तकनीकों के जरिए भविष्य में वायु रक्षा प्रणालियों की क्षमता, सटीकता और विश्वसनीयता को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया।