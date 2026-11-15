पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव, शुरू किया ‘नशा छोड़ो, भारत जोड़ो’ अभियान

मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि पंजाब में इस अभियान को पार्टी आगे बढ़ाएगी। उन्होंने वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो राज्य में नशीले पदार्थों की समस्या को रोकने के लिए एक ठोस योजना लागू की जाएगी। उन्होंने कहा, "पंजाब में अभी 'नशा छोड़ो, भारत जोड़ो' अभियान चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को उठाया है। आज के समय में स्वस्थ और फिट शरीर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति कभी भी नशीले पदार्थों के करीब नहीं जाएगा। यह पहल पंजाब में आयोजित की जा रही है और कांग्रेस पार्टी इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं वादा करता हूं कि सरकार बनने के बाद हम पंजाब को नशीले पदार्थों की समस्या से बचाने के लिए एक मजबूत और ठोस कार्यक्रम लागू करेंगे। पंजाब में नशीले पदार्थों की स्थिति बहुत गंभीर है। यह चिंताजनक स्तर तक पहुंच गई है।"