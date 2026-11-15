पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव, शुरू किया ‘नशा छोड़ो, भारत जोड़ो’ अभियान

पंजाब में ने शुरू किया 'नशा छोड़ो, भारत जोड़ो' अभियान (Photo - ANI)
पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Elections) से पहले कांग्रेस (Congress) ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। पार्टी ने आज, रविवार, 15 नवंबर को राज्य में 'नशा छोड़ो, भारत जोड़ो' अभियान (Nasha Chhodo, Bharat Jodo Campaign) शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत कांग्रेस ने आज अमृतसर में नशा-विरोधी मैराथन का भी आयोजन किया, जिसमें पार्टी के नेताओं के साथ ही कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया।
मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि पंजाब में इस अभियान को पार्टी आगे बढ़ाएगी। उन्होंने वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो राज्य में नशीले पदार्थों की समस्या को रोकने के लिए एक ठोस योजना लागू की जाएगी। उन्होंने कहा, "पंजाब में अभी 'नशा छोड़ो, भारत जोड़ो' अभियान चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को उठाया है। आज के समय में स्वस्थ और फिट शरीर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति कभी भी नशीले पदार्थों के करीब नहीं जाएगा। यह पहल पंजाब में आयोजित की जा रही है और कांग्रेस पार्टी इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं वादा करता हूं कि सरकार बनने के बाद हम पंजाब को नशीले पदार्थों की समस्या से बचाने के लिए एक मजबूत और ठोस कार्यक्रम लागू करेंगे। पंजाब में नशीले पदार्थों की स्थिति बहुत गंभीर है। यह चिंताजनक स्तर तक पहुंच गई है।"
औजला ने मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर भी बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद ने बॉर्डर पार से होने वाली ड्रग्स की तस्करी को रोकने में नाकाम रहने के लिए केंद्र सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान से ड्रोन के ज़रिए भारी मात्रा में नशीले पदार्थ और हथियार तस्करी करके लाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार को इसे रोकने के लिए एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात करने चाहिए थे, लेकिन वो ऐसा करने में विफल रही है।"
'नशा छोड़ो, भारत जोड़ो' अभियान का उद्देश्य पंजाब के युवाओं को जोड़ना और उनमें जागरूकता पैदा करना है, जिससे वो नशीले पदार्थों की समस्या से दूर हो सके, गैंगस्टर संस्कृति से बच सके और अपराध जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान देते हुए उनसे दूर रहे।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय