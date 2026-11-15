15 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘मंत्री हैं तो कुछ भी नहीं बोल सकते…’, बंगाल के मंत्री की एक पोस्ट से सियासी हलचल, दिलीप घोष ने भी किया समर्थन

Shankar Ghosh: पश्चिम बंगाल के मंत्री शंकर घोष ने कहा कि मंत्री होने का मतलब हर मुद्दे पर बोलने का अधिकार नहीं है। दिलीप घोष ने भी उनकी बात का समर्थन किया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

कोलकाता

image

Pratiksha Gupta

Updated: 15 Nov 2026, 1:53 PM IST

Shankar Ghosh

बंगाल के मंत्री ने कैबिनेट सदस्यों को दी नसीहत (फोटो सोर्स- IANS)

Shankar Ghosh: पश्चिम बंगाल में मंत्री शंकर घोष की एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा का विषय बन गई है। उन्होंने लिखा कि मंत्री बनने का मतलब यह नहीं है कि किसी को हर मुद्दे पर बोलने का अधिकार मिल जाता है या उसे हर विषय की जानकारी होती है। उनकी इस टिप्पणी को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि, शंकर घोष ने बाद में साफ किया कि उनकी पोस्ट किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि खुद के आत्ममंथन के लिए थी। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भी उनकी बात का समर्थन किया है।

रात के वक्त किया पोस्ट, फिर शुरू हो गई चर्चाएं

शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को जब सब लोग सो रहे थे, तब मंत्री डॉ. शंकर घोष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बहुत ही गहरा और विचारपूर्ण पोस्ट शेयर किया। इसके साथ उनकी एक तस्वीर भी थी। उन्होंने लिखा कि मंत्री होने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर बात कहने का अधिकार मिल जाता है और न ही इसका मतलब यह है कि आपको हर विषय की जानकारी है।

DNA टेस्ट की मांग और महिला के गंभीर आरोप, फिर भी हरक सिंह को बनाया UK चुनाव समिति का अध्यक्ष, BJP ने उठाए सवाल

ये भी पढ़ें
Bansuri Swaraj PC

खुद सामने आकर मंत्री ने दी सफाई

जब बात ज्यादा बढ़ने लगी और मीडिया में तरह-तरह के कयास लगने शुरू हुए, तो रविवार सुबह खुद डॉ. शंकर घोष ने सामने आकर इस पर पूरी स्थिति साफ कर दी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में साफ कर दिया कि उनके इस बयान का मकसद किसी भी व्यक्ति विशेष पर निशाना साधना बिल्कुल नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरी इस टिप्पणी को किसी पर तंज या हमला न समझकर आत्ममंथन के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं निजी तौर पर हमेशा इसी सिद्धांत का पालन करता हूं।

दिलीप घोष ने भी किया समर्थन

इस पूरे मामले में राज्य के पंचायत कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री और कद्दावर नेता दिलीप घोष ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी। उन्होंने शंकर घोष के विचारों का खुलकर समर्थन किया।
दिलीप घोष ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'यह बात सिर्फ किसी मंत्री पर ही लागू नहीं होती, बल्कि समाज के हर नागरिक को इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। हां, यह जरूर है कि एक मंत्री की जिम्मेदारी आम आदमी से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि जनता को उनसे उम्मीदें होती हैं। यदि कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपनी सीमाओं में रहकर बात नहीं करता, तो उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है।' उन्होंने आगे यह भी कहा कि किसी भी इंसान को बात करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि उसके शब्दों से किसी की भावनाएं आहत न हों और एक मंत्री के मामले में तो यह जिम्मेदारी और भी कई गुना बढ़ जाती है।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.