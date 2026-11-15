प्रेमिका ने छोड़ा साथ तो बेजुबानों पर उतारा गुस्सा, दो पालतू कुत्तों की बेरहमी से हत्या

क्राइम न्यूज (प्रतीकात्मक फोटो)
West Bengal Crime News: पश्चिम बंगाल के जादवपुर में ब्रेकअप के बाद एक युवक ने कथित तौर पर अपनी गर्लफ्रेंड के दो पालतू कुत्तों की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने वीडियो कॉल कर गर्लफ्रेंड को एक कुत्ते का शव भी दिखाया। इसके बाद फ्लैट में पहुंचे शख्स ने दोनों कुत्तों को मृत पाया। पुलिस ने आरोपी संजीब भट्टाचार्य को हिरासत में ले लिया है। गर्लफ्रेंड ने आरोपी पर पिछले 6-7 महीनों से परेशान करने और मारपीट करने का भी आरोप लगाया है।
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, संजीब और परी किराए के मकान में साथ रहते थे। दोनों ने कई पालतू कुत्ते पाल रखे थे। ब्रेकअप के बाद परी घर छोड़कर चली गई, लेकिन कुत्ते उसी फ्लैट में थे। शनिवार को संजीब ने परी को वीडियो कॉल किया। कॉल के दौरान परी ने देखा कि उसका एक पालतू कुत्ता फंदे से लटका हुआ है। यह देखकर वह घबरा गई। उसने तुरंत एक स्थानीय व्यक्ति को फ्लैट पर भेजा। वहां पहुंचने पर उस व्यक्ति को दोनों कुत्ते मृत मिले। शुरुआती जानकारी के अनुसार पता चला है कि मरने वाले दो कुत्तों में से एक बीगल नस्ल का था और दूसरा देसी कुत्ता था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, फ्लैट के अंदर खून फैला हुआ था।
दो कुत्तों की हत्या की खबर मिलने के बाद अभिनेत्री और पशु कल्याण कार्यकर्ता देबलीना दत्ता भी मौके पर पहुंची। उन्होंने राज्य सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल से संपर्क कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके बाद जादवपुर पुलिस मौके पर पहुंची और संजीब भट्टाचार्य को हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
परी नोवा ने संजीब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि संजीब पिछले 6-7 महीनों से उन्हें परेशान कर रहा था। परी ने यह भी दावा किया है कि संजीब उनके साथ मारपीट करता था। पुलिस की शुरुआती जांच में आरोपी की मानसिक स्थिति को लेकर भी संदेह जताया गया है। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
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