15 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

प्रेमिका ने छोड़ा साथ तो बेजुबानों पर उतारा गुस्सा, दो पालतू कुत्तों की बेरहमी से हत्या

West Bengal Crime News: पश्चिम बंगाल के जादवपुर में ब्रेकअप से नाराज युवक ने कथित तौर पर गर्लफ्रेंड के दो पालतू कुत्तों की हत्या कर दी। वीडियो कॉल पर दिखाया खौफनाक मंजर, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

कोलकाता

image

Pratiksha Gupta

Updated: 15 Nov 2026, 1:21 PM IST

Crime News

क्राइम न्यूज (प्रतीकात्मक फोटो)

West Bengal Crime News: पश्चिम बंगाल के जादवपुर में ब्रेकअप के बाद एक युवक ने कथित तौर पर अपनी गर्लफ्रेंड के दो पालतू कुत्तों की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने वीडियो कॉल कर गर्लफ्रेंड को एक कुत्ते का शव भी दिखाया। इसके बाद फ्लैट में पहुंचे शख्स ने दोनों कुत्तों को मृत पाया। पुलिस ने आरोपी संजीब भट्टाचार्य को हिरासत में ले लिया है। गर्लफ्रेंड ने आरोपी पर पिछले 6-7 महीनों से परेशान करने और मारपीट करने का भी आरोप लगाया है।

वीडियो कॉल पर दिखाया कुत्ते का शव

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, संजीब और परी किराए के मकान में साथ रहते थे। दोनों ने कई पालतू कुत्ते पाल रखे थे। ब्रेकअप के बाद परी घर छोड़कर चली गई, लेकिन कुत्ते उसी फ्लैट में थे। शनिवार को संजीब ने परी को वीडियो कॉल किया। कॉल के दौरान परी ने देखा कि उसका एक पालतू कुत्ता फंदे से लटका हुआ है। यह देखकर वह घबरा गई। उसने तुरंत एक स्थानीय व्यक्ति को फ्लैट पर भेजा। वहां पहुंचने पर उस व्यक्ति को दोनों कुत्ते मृत मिले। शुरुआती जानकारी के अनुसार पता चला है कि मरने वाले दो कुत्तों में से एक बीगल नस्ल का था और दूसरा देसी कुत्ता था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, फ्लैट के अंदर खून फैला हुआ था।

भतीजे की शादी में आए थे पूर्व टेक महिंद्रा अधिकारी, पड़ोसी ने गोलियों से भूना, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

ये भी पढ़ें
Paramjeet Dhankhar Murder

अभिनेत्री देबलीना दत्ता भी पहुंची मौके पर

दो कुत्तों की हत्या की खबर मिलने के बाद अभिनेत्री और पशु कल्याण कार्यकर्ता देबलीना दत्ता भी मौके पर पहुंची। उन्होंने राज्य सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल से संपर्क कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके बाद जादवपुर पुलिस मौके पर पहुंची और संजीब भट्टाचार्य को हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गर्लफ्रेंड ने लगाए मारपीट और परेशान करने के आरोप

परी नोवा ने संजीब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि संजीब पिछले 6-7 महीनों से उन्हें परेशान कर रहा था। परी ने यह भी दावा किया है कि संजीब उनके साथ मारपीट करता था। पुलिस की शुरुआती जांच में आरोपी की मानसिक स्थिति को लेकर भी संदेह जताया गया है। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है।

पेट की आग या बेबसी की हद? ओडिशा में भूख से बेहाल शख्स ने खाया मरे हुए कुत्ते का मांस

ये भी पढ़ें
Crime News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.