प्रेमिका ने छोड़ा साथ तो बेजुबानों पर उतारा गुस्सा, दो पालतू कुत्तों की बेरहमी से हत्या

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, संजीब और परी किराए के मकान में साथ रहते थे। दोनों ने कई पालतू कुत्ते पाल रखे थे। ब्रेकअप के बाद परी घर छोड़कर चली गई, लेकिन कुत्ते उसी फ्लैट में थे। शनिवार को संजीब ने परी को वीडियो कॉल किया। कॉल के दौरान परी ने देखा कि उसका एक पालतू कुत्ता फंदे से लटका हुआ है। यह देखकर वह घबरा गई। उसने तुरंत एक स्थानीय व्यक्ति को फ्लैट पर भेजा। वहां पहुंचने पर उस व्यक्ति को दोनों कुत्ते मृत मिले। शुरुआती जानकारी के अनुसार पता चला है कि मरने वाले दो कुत्तों में से एक बीगल नस्ल का था और दूसरा देसी कुत्ता था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, फ्लैट के अंदर खून फैला हुआ था।