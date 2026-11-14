पेट की आग या बेबसी की हद? ओडिशा में भूख से बेहाल शख्स ने खाया मरे हुए कुत्ते का मांस

यह घटना शुक्रवार रात करीब 9:10 से 9:15 बजे के बीच की है। मानेश्वर चौक से गुजर रहे कुछ आम लोगों ने सड़क के बीचों-बीच एक शख्स को अजीब हरकत करते देखा। जब लोग उसके करीब पहुंचे, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे यह देखकर सन्न रह गए कि वह शख्स किसी वाहन की चपेट में आकर मरे हुए कुत्ते का मांस खा रहा था। देखने से उसकी हालत बेहद दयनीय लग रही थी। उसकी शारीरिक बनावट और अजीब हरकतों को देखकर स्थानीय लोगों को अंदाजा हो गया कि वह न सिर्फ भयंकर भूख से जूझ रहा है, बल्कि उसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं है।