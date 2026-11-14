शरद पवार और सुप्रिया सुले अमित शाह के साथ क्यों नहीं जाएंगे? संजय राउत ने बताई बड़ी वजह

संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दोनों एनसीपी के जुड़ने की बातें सिर्फ एक ड्रामा हैं और ये ड्रामा जल्द खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा, 'एक गुट सत्ता बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो दूसरा गुट सत्ता में आने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। शरद पवार और सुप्रिया सुले अमित शाह की एनसीपी के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे।' इसके अलावा, राउत ने हाल ही में प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले की मुलाकात की खबरों को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि संसद की एक कमेटी की बैठक सुबह से शाम तक चलती है, ऐसे में वहां ऐसी किसी भी राजनीतिक चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं होती।