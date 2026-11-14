Maharashtra Crime: ‘मेरी मां से दूर रहो’, चेतावनी के बाद भी नहीं माना प्रेमी, तो बेटे ने दिनदहाड़े चौराहे पर कर दी हत्या

Ahilyanagar Crime: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में कथित प्रेम संबंधों को लेकर शुरू हुआ विवाद आखिरकार भयानक वारदात तक पहुंच गया। नेवासा तालुका के सोनई गांव में शुक्रवार सुबह दिनदहाड़े 40 वर्षीय रावसाहेब पंडित की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। वारदात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक में शिंगणापुर कमान के पास दिनदहाड़े हुई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मृतक के एक महिला के साथ प्रेम संबंध थे। आरोप है कि महिला के बेटे ने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है।