दिलजीत दोसांझ के मुंबई कॉन्सर्ट पर मंडराया खतरा! बम धमकी वाले ईमेल के बाद CM फडणवीस से की सुरक्षा बढ़ाने की मांग

दिल्ली शो की तर्ज पर मुंबई में भी प्राइवेट सुरक्षाकर्मियों की संख्या बढ़ाकर 1,500 से 2,000 के बीच की जा रही है, जो एंट्री पर कतारों को संभालने से लेकर भीड़ नियंत्रण का काम करेंगे। वेन्यू के आसपास 500 से 700 मीटर के दायरे को 'नो-कार जोन' घोषित किया जाएगा और ट्रैफिक पर सख्त पाबंदियां रहेंगी। दिलजीत की निजी सुरक्षा के लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और उनके होटल में भी अतिरिक्त सुरक्षा होगी। आयोजकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि गायक के ठहरने की जगह और आने-जाने के समय की जानकारी किसी के साथ यहां तक कि पैप्स के साथ भी शेयर न की जाए।