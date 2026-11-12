Mumbai Local Crime: छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती को पटरियों पर धकेला, हाथ कटा, बोली- अंकल बैड टच कर रहे थे

मुंबई की 'लाइफलाइन' कही जाने वाली लोकल ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मुंबई शहर के करीब नायगांव रेलवे स्टेशन पर कथित तौर पर छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक 20 वर्षीय युवती को प्लेटफॉर्म से नीचे धक्का दे दिया। इसी दौरान लोकल ट्रेन की चपेट में आने से युवती का बायां हाथ कोहनी से कटकर अलग हो गया। इस हादसे में उसके सिर पर भी गंभीर चोट आई है और 16 टांके लगाने पड़े हैं। घटना 4 नवंबर 2026 की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।