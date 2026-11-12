रामायण में कैकेयी की साड़ी को लेकर क्यों मचा बवाल? लारा दत्ता ने तोड़ी चुप्पी, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

Kaikeyi Costume Controversy: नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' जहां एक ओर ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसके स्टार्स के लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर बहस अभी भी जारी है। बता दें, फिल्म में रानी कैकेयी की किरदार निभा रहीं एक्ट्रेस लारा दत्ता भूपति के पहनावे पर कुछ यूजर्स ने आपत्ति जताई थी और उनके लुक की तुलना आज के टीवी सीरियल्स की सास से कर दी थी। अब इस पूरे विवाद पर लारा दत्ता ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है।