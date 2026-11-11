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क्रिकेटर अर्शदीप सिंह का मंगेतर समरीन कौर संग कितना है उम्र का फासला? दोनों की सगाई ने बटोरी सुर्खियां

Arshdeep Singh-Samreen Kaur Engagement: क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने मंगेतर समरीन कौर के साथ सगाई का ऐलान कर दिया है। दोनों ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए फैंस के साथ जानकारी साझा की है। दोनों के बीच उम्र का कितना फासला है, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Updated: 11 Nov 2026, 8:03 PM IST

Arshdeep Singh-Samreen Kaur Engagement

अर्शदीप सिंह-समरीन कौर (फोटो सोर्स- Instagram/samreenkaur__)

Arshdeep Singh-Samreen Kaur Engagement: भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह और पंजाबी अभिनेत्री समरीन कौर ने अपने रिश्ते को एक नया नाम दे दिया है। दोनों ने 11 नवंबर 2026 को सगाई कर ली। समरीन ने सोशल मीडिया पर अर्शदीप के साथ कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी सगाई की जानकारी दी। इन तस्वीरों में दोनों एक-दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं। पोस्ट सामने आने के बाद फैंस और दोस्तों ने कपल को बधाइयां देना शुरू कर दिया। इस खबर के साथ ही सोशल मीडिया पर दोनों की उम्र और उनके बीच के अंतर को लेकर भी चर्चा हो रही है।

अर्शदीप और समरीन दोनों की उम्र 27 साल है। हालांकि, दोनों की जन्मतिथि के आधार पर क्रिकेटर अभिनेत्री से करीब सात महीने बड़े हैं। यानी दोनों के बीच उम्र का ज्यादा अंतर नहीं है।

अर्शदीप सिंह और समरीन कौर के बीच कितना है उम्र का अंतर?

अर्शदीप सिंह का जन्म 5 फरवरी 1999 को हुआ था। वहीं, समरीन कौर का जन्म 7 सितंबर 1999 को हुआ है। इस हिसाब से दोनों की उम्र 27 साल है, लेकिन अर्शदीप समरीन से करीब सात महीने बड़े हैं। दोनों का जन्म एक ही साल में हुआ है और उनकी उम्र में बहुत कम अंतर है।

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अक्सर किसी सेलिब्रिटी कपल के रिश्ते को सार्वजनिक करने या सगाई की घोषणा के बाद फैंस उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी बातें जानना चाहते हैं। ऐसे में अर्शदीप और समरीन की उम्र का अंतर भी चर्चा का विषय बन गया है।

आईपीएल के दौरान शुरू हुई थी रिश्ते की चर्चा

अर्शदीप सिंह और समरीन कौर के रिश्ते की खबरें इसी साल आईपीएल के दौरान सामने आने लगी थीं। उस समय समरीन को पंजाब किंग्स के मैचों के दौरान स्टेडियम में अर्शदीप का हौसला बढ़ाते हुए देखा गया था। इसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलें लगने लगीं।

जुलाई 2026 में अर्शदीप ने समरीन के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इसके साथ उन्होंने 'माय पर्सन' लिखा था। इस पोस्ट के बाद दोनों के रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं को और हवा मिली। अब सगाई की तस्वीरें साझा कर दोनों ने अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर एक कदम आगे बढ़ा दिया है। हालांकि, दोनों की शादी कब होगी, इसे लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

कौन हैं समरीन कौर?

समरीन कौर पंजाबी अभिनेत्री हैं। वह कई म्यूजिक वीडियो और फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने पंजाबी फिल्म 'सरदार जी 2' में भी काम किया है। इसके अलावा वह हिंदी फिल्मों 'नेल पॉलिश' और '83' में नजर आ चुकी हैं।

दूसरी ओर, अर्शदीप सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हैं। वह आईपीएल में पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हैं और अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं।

अभिनेत्री-क्रिकेटर की जोड़ियों में शामिल हुआ एक और नाम

बॉलीवुड और क्रिकेट जगत के बीच रिश्तों का सिलसिला काफी पुराना रहा है। अनुष्का शर्मा-विराट कोहली, सागरिका घाटगे-जहीर खान और हेजल कीच-युवराज सिंह जैसे कपल इसके उदाहरण हैं। अब अर्शदीप सिंह और समरीन कौर की सगाई के बाद इस सूची में एक और अभिनेत्री-क्रिकेटर की जोड़ी शामिल हो गई है।

फिलहाल दोनों की सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। फैंस अब इस जोड़ी की शादी से जुड़ी जानकारी का इंतजार कर रहे हैं।

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