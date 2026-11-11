क्रिकेटर अर्शदीप सिंह का मंगेतर समरीन कौर संग कितना है उम्र का फासला? दोनों की सगाई ने बटोरी सुर्खियां

Arshdeep Singh-Samreen Kaur Engagement: भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह और पंजाबी अभिनेत्री समरीन कौर ने अपने रिश्ते को एक नया नाम दे दिया है। दोनों ने 11 नवंबर 2026 को सगाई कर ली। समरीन ने सोशल मीडिया पर अर्शदीप के साथ कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी सगाई की जानकारी दी। इन तस्वीरों में दोनों एक-दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं। पोस्ट सामने आने के बाद फैंस और दोस्तों ने कपल को बधाइयां देना शुरू कर दिया। इस खबर के साथ ही सोशल मीडिया पर दोनों की उम्र और उनके बीच के अंतर को लेकर भी चर्चा हो रही है।