2000 करोड़ के बजट वाली ‘रामायण’ की धीमी पड़ी रफ्तार, दुनियाभर में किया 849 करोड़ का आंकड़ा पार

Ramayana Box Office Collection 10 Nov: 'रामायण' ने रिलीज के छह दिनों के भीतर दुनिया भर में 823.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। मंगलवार को भारत में फिल्म ने नेट 94.10 करोड़ रुपये कमाए, जो सोमवार की कमाई के मुकाबले 12.5% ​​कम है। बता दें कि फिल्म के पहले भाग का प्रोडक्शन बजट लगभग 2,000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, इसलिए फिल्म का सिनेमाघरों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना इसके कमर्शियल भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।