10 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

पहले सोमवार को ‘रामायण’ की लंबी छलांग, एक दिन में कमाए 107.50 करोड़ रुपये, वर्ल्डवाइड कलेक्शन 663 करोड़ के पार

Ramayana Box Office Collection 9 Nov: 'रामायण' ने 5वें दिन भारत में 107.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जो पिछले दिन के मुकाबले 91.5% ज्यादा है। भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 346.35 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि विदेशों में इसका ग्रॉस कलेक्शन 250 करोड़ रुपये रहा। फिल्म का दुनियाभर में कुल ग्रॉस कलेक्शन अब 663.90 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Updated: 10 Nov 2026, 10:50 AM IST

Ramayana Box Office Collection 9 Nov

रिलीज के पहले सोमवार को रामायण ने की रिकॉर्डतोड़ कमाई। (फोटो सोर्स: IMDb)

Ramayana Box Office Collection 9 Nov: इस साल की सबसे बड़ी और मोस्टवेटेड फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में और यश रावण के रूप में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म 5 नवंबर को दुनियाभर के तकरीबन 59000 सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज हुई थी। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अपने पहले सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें चौथे दिन की कमाई के मुकाबले 91.5% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

5वें दिन 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा? (Ramayana Box Office Collection 9 Nov)

Sacnilk के अनुसार, 'रामायण' ने 5वें दिन भारत में 23,911 शोज के जरिए 107.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। फिल्म ने चौथे दिन (रविवार) 56.15 करोड़ रुपये कमाए थे, जिससे पहले सोमवार का यह प्रदर्शन फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज के लिए एक बड़ा बूस्ट साबित हुआ है।

‘एनिमल’ से ‘वध’ तक नेगेटिव रोल निभाने वाले सौरभ सचदेवा ने टाइपकास्टिंग पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मैं खुद को एक दायरे में नहीं बांधता’

ये भी पढ़ें
Saurabh Sachdeva on Typecasting

'रामायण' ने हिंदी वर्जन में कमाए कितने रुपये?

बता दें कि इसमें फिल्म के हिंदी वर्जन का सबसे बड़ा योगदान रहा, जिसने 19,786 शोज से 87.25 करोड़ रुपये कमाए। कन्नड़ वर्जन ने 908 शोज से 7.50 करोड़ रुपये कमाए, जबकि तेलुगु वर्जन ने 1,606 शोज से 6 करोड़ रुपये का योगदान दिया। तमिल और मलयालम वर्जन ने क्रमशः 826 शोज से 4 करोड़ रुपये और 785 शोज से 2.75 करोड़ रुपये की कमाई की।

इन आंकड़ों के साथ, भारत में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 413.90 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि भारत में इसका नेट कलेक्शन 346.35 करोड़ रुपये है।

विदेशों में, 'रामायण' ने 5वें दिन 25 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे विदेशों में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 250 करोड़ रुपये हो गया है। इसके साथ ही फिल्म की दुनियाभर में कुल कमाई 663.90 करोड़ रुपये हो गई है।

रामायण का बजट

खबरों के अनुसार, 'रामायण' के दोनों भागों का कुल बजट 4,000 करोड़ रुपये है, जिसमें से अकेले पहले भाग का बजट लगभग 2,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

रणबीर कपूर की 'रामायण' के बारे में

'रामायण' महर्षि वाल्मीकि के महाकाव्य का नया रूपांतरण है, जो दुनिया के सबसे पुराने साहित्य में से एक है। यह भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम की कहानी है, और उस युद्ध के बारे में है जो उन्होंने असुर राजा रावण के खिलाफ लड़ा था, जब रावण ने उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था।

नमित मल्होत्रा ​​के 'प्राइम फोकस स्टूडियोज' द्वारा DNEG और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के सहयोग से बनी 'रामायण' को दो भागों में रिलीजकिया जाएगा। रामायण का पहला पार्ट दिवाली के मौके पर 5 नवम्बर को रिलीज हो चुका है, जबकि इसका दूसरा भाग 2028 में रिलीज होने की सम्भावना है। इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में और सनी देओल भगवान हनुमान के रूप में नजर आ रहे हैं।

बॉक्स ऑफिस पर तीसरे दिन 45% का उछाल फिर भी ‘आदिपुरुष’ से पीछे ‘रामायण’, 182 करोड़ रुपये के पार पहुंचा कलेक्शन

ये भी पढ़ें
Ramayana Box Office Collection 8 Nov
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.