पहले सोमवार को ‘रामायण’ की लंबी छलांग, एक दिन में कमाए 107.50 करोड़ रुपये, वर्ल्डवाइड कलेक्शन 663 करोड़ के पार

नमित मल्होत्रा ​​के 'प्राइम फोकस स्टूडियोज' द्वारा DNEG और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के सहयोग से बनी 'रामायण' को दो भागों में रिलीजकिया जाएगा। रामायण का पहला पार्ट दिवाली के मौके पर 5 नवम्बर को रिलीज हो चुका है, जबकि इसका दूसरा भाग 2028 में रिलीज होने की सम्भावना है। इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में और सनी देओल भगवान हनुमान के रूप में नजर आ रहे हैं।