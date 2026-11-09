शर्मिला टैगोर ने क्यों अपनाया था इस्लाम? बेटी सबा अली खान ने बताई शादी और धर्म परिवर्तन से जुड़ी असली वजह

इसके आगे सबा अली खान ने कहा कि धर्म परिवर्तन के बावजूद, उनकी मां शर्मिला को कभी भी काम करने से नहीं रोका गया और न ही उन पर आधिकारिक दस्तावेजों में अपना नाम बदलने का कोई दबाव डाला गया। उन्होंने आगे बताया कि उनके पिता मंसूर अली खान खुले विचारों वाले इंसान थे, इसलिए उनकी मां को अपना करियर जारी रखने में मदद मिली। उन्होंने यह भी बताया कि पिता या उनके परिवार ने कभी भी शर्मीला टैगोर पर अपने पासपोर्ट या किसी अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में अपना नाम बदलने का दबाव नहीं डाला, जिससे उनके करियर में रुकावट आ सकती थी। उन्होंने आगे कहा, "इससे उनके व्यक्तित्व या उनके पेशे पर कोई असर नहीं पड़ा।"