‘क्लिकबेट ही सब कुछ नहीं होता’, दिवाली पर बिल्डिंग में आग वायरल के वीडियो पर भड़कीं फराह खान, मीडिया पोर्टल्स को लगाई फटकार

Farah Khan Reaction on Building Fire Fake News: फिल्म निर्माता और कोरियोग्राफर फराह खान ने रविवार, 8 नवंबर को सामने आए वायरल वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इन वीडियोज में उनकी मुंबई स्थित इमारत में आग लगने का दावा किया गया था, जिसके चलते उनके फैंस काफी परेशान हो गए थे। इन खबरों पर रिएक्शन देते हुए, फराह ने ऑनलाइन पोर्टल्स को गुमराह करने वाला और सिर्फ क्लिक पाने के लिए सनसनीखेज (Clickbait) कंटेंट फैलाने के लिए फटकार लगाईं। उन्होंने उनसे अपील की कि ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग करते समय वे जिम्मेदारी से काम लें।