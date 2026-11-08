पंकज त्रिपाठी ने फिल्मों में आने से पहले होटल में किया था काम, 2 साल होटल में छीलते रहे प्याज और आलू

Pankaj Tripathi Hotel Job: पंकज त्रिपाठी, जाकिर खान और डॉ. विकास दिव्यकीर्ति, हाल ही में, कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में नजर आए। इस एपिसोड के दौरान, तीनों ने अपने जीवन और स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात की। पंकज ने बताया कि उन्हें हमेशा से लगता था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ बड़ा सोच रखा है। होटल में काम करने के अपने दिनों को याद करते हुए, मिर्जापुर एक्टर पंकज त्रिपाठी ने बताया कि कैसे वे प्याज और आलू छीलते हुए अक्सर सोचते थे कि क्या उनकी किस्मत में बस यही काम करना लिखा है। पंजक त्रिपाठी ने यह भी बताया कि मशहूर होने के बाद उन्हें राजनीति में आने के ऑफर भी मिले थे।