‘Ramayana’ Box Office Collection 8 Nov: दिवाली पर भी बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘रामायण’, चौथे दिन की कमाई ने चौंकाया, ‘आदिपुरुष’ को दी टक्कर

दरअसल, रविवार को 'रामायण' ने अपनी रफ्तार बनाए रखी, जबकि 'आदिपुरुष' चौथे दिन ही खराब माउथ पब्लिसिटी के कारण बुरी तरह पिट गई, जिससे पूरी बाजी पलट गई। चौथे दिन, 'रामायण' ने 400 करोड़ और 500 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर लिया। साथ ही, 'आदिपुरुष' ने अपने चौथे दिन 20 करोड़ रुपये से भी कम की कमाई की थी। असल में, एक शानदार शुरुआत के बाद, प्रभास स्टारर 'आदिपुरुष' का कुल ग्लोबल कलेक्शन 393 करोड़ रुपये पर ही सिमट गया, जो इसके बजट से काफी कम था। 'रामायण' ने तो केवल चार दिनों में ही 'आदिपुरुष' के पूरे लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है।