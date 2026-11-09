‘Ramayana’ Box Office Collection 8 Nov: दिवाली पर भी बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘रामायण’, चौथे दिन की कमाई ने चौंकाया, ‘आदिपुरुष’ को दी टक्कर

दिवाली पर 'रामायण' ने की ताबड़तोड़ कमाई (सोर्स: X-@ReviewBollywoo1)
Diwali Ramayana Box Office Collection: नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना रही है। रिलीज के सिर्फ 4 दिनों के भीतर ही इस भव्य पौराणिक फिल्म ने भारत में 230 करोड़ रुपये (नेट) का आंकड़ा पार कर लिया है। गुरुवार, 5 नवंबर को थिएटर्स में उतरी इस फिल्म ने वीकेंड पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी और रविवार यानी चौथे दिन भी शानदार कमाई का सिलसिला जारी रखा।
शुक्रवार को शुरुआती 2 दिनों में हल्की सुस्ती देखने के बाद फिल्म ने शनिवार को जबरदस्त वापसी की थी। शनिवार को फिल्म ने अब तक की सबसे बड़ी एक दिन की कमाई दर्ज करते हुए 69.80 करोड़ रुपये बटोरे थे। इसके बाद चौथे दिन यानी रविवार को शाम तक फिल्म ने 56.15 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन अब बढ़कर 238.85 करोड़ रुपये हो गया है।
बता दें, चौथा दिन दिवाली और लक्ष्मी पूजा का था, इसलिए शाम के समय सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या पर थोड़ा असर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही थी। पारंपरिक रूप से लोग त्योहार के दिन शाम को परिवार के साथ पूजा-पाठ और जश्न में व्यस्त रहते हैं। हालांकि, इसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर ली है, जो यह साबित करता है कि दर्शकों के बीच इस महाकाव्य को लेकर भारी क्रेज बना हुआ है, लेकिन इसमें सबसे मजेदार बात ये है कि 'रामायण' फिल्म 'आदिपुरूष' के मुकाबले इन तीन दिनों में पीछे रही है।
दरअसल, रविवार को 'रामायण' ने अपनी रफ्तार बनाए रखी, जबकि 'आदिपुरुष' चौथे दिन ही खराब माउथ पब्लिसिटी के कारण बुरी तरह पिट गई, जिससे पूरी बाजी पलट गई। चौथे दिन, 'रामायण' ने 400 करोड़ और 500 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर लिया। साथ ही, 'आदिपुरुष' ने अपने चौथे दिन 20 करोड़ रुपये से भी कम की कमाई की थी। असल में, एक शानदार शुरुआत के बाद, प्रभास स्टारर 'आदिपुरुष' का कुल ग्लोबल कलेक्शन 393 करोड़ रुपये पर ही सिमट गया, जो इसके बजट से काफी कम था। 'रामायण' ने तो केवल चार दिनों में ही 'आदिपुरुष' के पूरे लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है।
फिल्म की इस शानदार सफलता में देश के कई बड़े महानगरों और राज्यों का अहम योगदान रहा है। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, कर्नाटक और महाराष्ट्र से फिल्म को सबसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। खासतौर पर बेंगलुरु और मुंबई जैसे प्रमुख शहर बॉक्स ऑफिस पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले इलाकों में शामिल हैं। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे दिग्गज कलाकारों से सजी इस फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है।
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