माही विज के आंसुओं पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बिग बॉस मेकर्स पर लगे आरोपों का दिया करारा जवाब

'बिग बॉस 20' में रो पड़ीं माही विज (सोर्स: X-@DeccanChronicle)
Bigg Boss 20: लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में इन दिनों हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। हाल ही में एक कमेंट के चलते एक्ट्रेस माही विज को लव गिल की मां की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इस घटना के बाद आहत हुईं माही फफककर रो पड़ीं और उन्होंने शो के मेकर्स पर उनकी छवि को जानबूझकर गलत तरीके से पेश करने का गंभीर आरोप लगाया। हालात यहाँ तक पहुंच गए कि माही ने शो छोड़ने की इच्छा जताते हुए मेकर्स को खरी-खोटी सुनाई।
पिछले हफ्ते शो के दौरान जब कंटेस्टेंट्स को उनके परिवारवालों के संदेश मिले, तो सारा विवाद गहरा गया। लव गिल की मां ने अपने संदेश में माही विज की जमकर आलोचना की, क्योंकि माही ने पहले लव गिल के बारे में कुछ ऐसी बातें कही थीं जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंची थी। इस खुलासे के बाद माही पूरी तरह टूट गईं।
उदिति सिंह और अरिशफा खान से बात करते हुए माही ने अपना गुस्सा जाहिर किया और कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि मेकर्स सिर्फ उनकी नकारात्मक टिप्पणियों को ही हाईलाइट कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्हें इस शो और इसके पैसों की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि बाहर उनका परिवार है जो यह सब देख रहा है। माही का कहना था कि घर में बाकी लोग भी टिप्पणियां करते हैं, लेकिन निशाना सिर्फ उन्हें ही बनाया जा रहा है।
बढ़ते तनाव के बीच माही ने बिग बॉस से बात करने की मांग की, जिसके बाद उन्हें कन्फेशन रूम में बुलाया गया। बिग बॉस के सामने अपना दर्द बयां करते हुए माही ने होस्ट रोहित शेट्टी की पिछली फटकार पर भी कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि बाहर उनकी छवि कैसी दिखाई जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि बाकी कंटेस्टेंट्स के बदलते बर्ताव पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता और सिर्फ उन्हें ही क्यों गलत साबित किया जाता है।
माही के इन आरोपों का जवाब देते हुए कन्फेशन रूम में बिग बॉस ने उन्हें समझाया कि 'वीकेंड का वार' पर फीडबैक देने का मुख्य उद्देश्य उन्हें दर्शकों की प्रतिक्रिया से अवगत कराना होता है, ताकि वे अपनी गलतियों में सुधार कर सकें। बिग बॉस ने स्पष्ट किया कि यदि उन्हें सिर्फ सकारात्मक फीडबैक ही मिलता रहेगा, तो उन्हें अपनी कमियों का कभी पता नहीं चल पाएगा। उन्होंने माही को यह भ्रम छोड़ने की सलाह दी कि कोई गुप्त ताकत उनके खिलाफ काम कर रही है और साफ किया कि शो का मकसद किसी की छवि को गिराना नहीं है।
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