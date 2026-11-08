माही विज के आंसुओं पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बिग बॉस मेकर्स पर लगे आरोपों का दिया करारा जवाब

माही के इन आरोपों का जवाब देते हुए कन्फेशन रूम में बिग बॉस ने उन्हें समझाया कि 'वीकेंड का वार' पर फीडबैक देने का मुख्य उद्देश्य उन्हें दर्शकों की प्रतिक्रिया से अवगत कराना होता है, ताकि वे अपनी गलतियों में सुधार कर सकें। बिग बॉस ने स्पष्ट किया कि यदि उन्हें सिर्फ सकारात्मक फीडबैक ही मिलता रहेगा, तो उन्हें अपनी कमियों का कभी पता नहीं चल पाएगा। उन्होंने माही को यह भ्रम छोड़ने की सलाह दी कि कोई गुप्त ताकत उनके खिलाफ काम कर रही है और साफ किया कि शो का मकसद किसी की छवि को गिराना नहीं है।