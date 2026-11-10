‘सीता माता फाइटर नहीं थीं’, ‘रामायण’ में साई पल्लवी के किरदार पर भड़के मुकेश खन्ना, मेकर्स को दी चेतावनी

उन्होंने कहा, "क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीता माता रानी लक्ष्मीबाई की तरह लड़ाई कर रही हैं या आजकल की नायिकाएं जो मर्दाना बन जाती हैं? मैंने वाल्मिकी जी की रामायण पढ़ी। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि सीता जी ने कभी भी जाकर लड़ाई की है। वो एक मर्यादा पुरूषोत्तम की पत्नी थी, जिनकी सेवा भाव को हमेशा दिखाया गया है। अगर वो फाइटर होती तो क्या वो रावण से नहीं लड़ती?