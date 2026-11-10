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‘सीता माता फाइटर नहीं थीं’, ‘रामायण’ में साई पल्लवी के किरदार पर भड़के मुकेश खन्ना, मेकर्स को दी चेतावनी

Mukesh Khanna Slams Ramayana Makers: मुकेश खन्ना ने फिल्म देखे बिना ही 'रामायण' की आलोचना करते हुए कहा कि इसके ट्रेलर और प्रमोशन और रिव्युज उन्हें निराश कर दिया है। उन्होंने महाकाव्य में बदलाव के खिलाफ चेतावनी देते हुए निर्माताओं द्वारा फायदे पर फोकस करने पर सवाल उठाया।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Updated: 10 Nov 2026, 11:19 AM IST

Mukesh Khanna Slams Ramayana Makers

मुकेश खन्ना ने रामायण में साई पल्ल्वी के फाइटर अवतार पर साधा निशाना। (फोटो सोर्स: IMDb)

Mukesh Khanna Slams Ramayana Makers: 90 के दशक में शक्तिमान और महाभारत में प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले अभिनेता मुकेश खन्ना ने नितेश तिवारी की फिल्म रामायण की कड़ी आलोचना की है। निर्माताओं के रचनात्मक निर्णयों, विशेष रूप से साई पल्लवी द्वारा अभिनीत सीता के किरदार पर सवाल उठाते हुए, उन्होंने कहा कि फिल्म का ध्यान महाकाव्य को सटीक रूप से बताने से हटकर अपने बड़े बजट को वसूलने पर केंद्रित हो गया है।

मुकेश खन्ना ने सीता के किरदार में बदलाव को लेकर रामायण निर्माताओं की आलोचना की

मुकेश खन्ना को फिल्म में सबसे बड़ी आपत्ति माता सीता को एक फाइटर के रूप में दिखाने को लेकर थी। वाल्मिकी की रामायण का जिक्र करते हुए मुकेश ने उन्हें रानी लक्ष्मीबाई या आधुनिक जमाने की एक्शन हीरोइनों की तरह लड़ते हुए दिखाने के फैसले पर सवाल उठाया।

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उन्होंने कहा, "क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीता माता रानी लक्ष्मीबाई की तरह लड़ाई कर रही हैं या आजकल की नायिकाएं जो मर्दाना बन जाती हैं? मैंने वाल्मिकी जी की रामायण पढ़ी। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि सीता जी ने कभी भी जाकर लड़ाई की है। वो एक मर्यादा पुरूषोत्तम की पत्नी थी, जिनकी सेवा भाव को हमेशा दिखाया गया है। अगर वो फाइटर होती तो क्या वो रावण से नहीं लड़ती?

मुकेश खन्ना ने मेकर्स को फटकार लगाते हुए कहा कि शरम आनी चाहिए

निर्माता नमित मल्होत्रा ​​द्वारा कथित तौर पर स्पष्ट किए जाने पर मुकेश ने भी आश्चर्य व्यक्त किया कि यह अनुक्रम अदभुत रामायण से प्रेरित था, न कि वाल्मिकी रामायण से। उन्होंने मेकर्स पर महाकाव्य में अपनी खुद की कहानी जोड़ने का आरोप लगाया और कहा, "वाल्मीकि की रामायण में अपनी खुद की कहानी डालना बंद करें। शर्म आनी चाहिए।"

क्या रणबीर कपूर के 'राम' से ज्यादा तारीफ यश के 'रावण' को मिल रही है?

मुकेश ने यश के रावण के किरदार की हो रही तारीफ पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भगवान राम का किरदार निभाने वाले रणबीर कपूर की तुलना में, रावण का रोल करने वाले एक्टर को ज्यादा तारीफ मिल रही है। उन्होंने तर्क दिया कि किसी एक्टर की परफॉरमेंस काफी हद तक स्क्रिप्ट पर निर्भर करती है, और उनका मानना ​​है कि इस फिल्म में राम के मुकाबले रावण को ज्यादा अहमियत दी जा रही है।

मुकेश खन्ना ने रामायण के मेकर्स को दी चेतावनी

'आदिपुरुष' का उदाहरण देते हुए, मुकेश ने मेकर्स को असली महाकाव्य में बदलाव न करने की चेतावनी दी। उन्होंने उनके इरादों पर सवाल उठाते हुए कहा, "प्रोड्यूसर का इरादा सिर्फ पैसा कमाना है। अगर यह हिंदू धर्म के खिलाफ है, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। देश की जनता कभी भी… आप 'आदिपुरुष' का हाल तो देख ही चुके हैं।"

मुकेश खन्ना ने कहा कि वह रामायण नहीं देखेंगे

दिलचस्प बात यह है कि मुकेश ने साफ किया कि उन्होंने यह फिल्म नहीं देखी है। हालांकि, मेकर्स द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए प्रमोशनल मटेरियल और रिव्यू के आधार पर, उन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि वह इसे नहीं देखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह टिकट पर 1,200 रुपये खर्च नहीं करना चाहते, और न ही ऐसे फिल्ममेकर्स को पैसे देना चाहते हैं, जिनका मुख्य मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना है।

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