“गांधी परिवार में एक रहस्यमयी विदेशी नागरिक का आना…”, सोनिया गांधी को लेकर कंगना रनौत का सनसनीखेज आरोप

कंगना ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनके बेटे संजय गांधी और राजीव गांधी की मौतों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया और कहा कि सत्ता के सभी संभावित वारिसों की एक-एक करके मौत हो गई। उन्होंने आरोप लगाते हुए लिखा, हर कोई NVIDIA हनी ट्रैप विवाद के बारे में बात कर रहा है। मैंने भारतीय राजनीति और गांधी परिवार पर काफी रिसर्च की है, और मुझे यह मानना ​​पड़ेगा कि एक बात जो मेरी समझ में कभी नहीं आई, वह यह है कि एक रहस्यमयी विदेशी नागरिक गांधी परिवार में आती है, और फिर इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी - जो सभी सत्ता के संभावित उत्तराधिकारी थे - मारे जाते हैं।"