चित्रकूट मेले में 72 हजार रुपये में बिका ‘चंकी पांडे’ नाम का गधा, अब खबर पर एक्टर का रिएक्शन आया सामने

40 साल से ज्यादा के अपने एक्टिंग करियर में, चंकी पांडे ने 1987 में हिंदी फिल्म 'आग ही आग' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। हाल ही में उन्हें 'बेबी डू डाई डू' में देखा गया, जो इसी साल रिलीज हुई थी। इस फिल्म में हुमा कुरैशी और साकिब सलीम लीड रोल्स में नजर आए थे। इसके अलावा चंकी पांडे 'तेजाब', 'हॉउसफुल फ्रेंचाइजी' की फिल्मों, 'आंखें', 'पाप की दुनिया', 'खतरों के खिलाड़ी' जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय का प्रदर्शन कर चुके हैं।