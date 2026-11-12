करीना कपूर के समर्थन में उतरा हिंदू संगठन, कुरान की आयत वाले पेंडेंट पर विवाद के बीच कहा- माफी मांगने की जरूरत नहीं

अपनी आपत्ति जताते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा कि यह पेंडेंट भोपाल की बेगमों की इस्लामिक विरासत का हिस्सा है और इसे फैशन के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। उन्होंने ANI को बताया, "कोई क्या पहनता है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। लेकिन, दिवाली के मौके पर करीना कपूर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें वह यह पेंडेंट पहने हुए और उसे दिखाती नजर आईं। यह भोपाल का एक ऐतिहासिक पेंडेंट है, जो इस्लामिक विरासत से जुड़ा है। इसे किसी फैशन परेड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।"