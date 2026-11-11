करीना कपूर के पेंडेंट पर क्यों मचा बवाल? कुरान की आयतें देखकर कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल

करीना कपूर ने कुरानी आयत (आयतल कुर्सी) का पेंडेंट पहना, करीना कपूर से पोस्ट हटाने और माफी की मांग को लेकर भाई अब्बास हफीज़ ने कुरान की आयतों को गहनों के रूप में प्रदर्शित करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कानूनी नोटिस के ज़रिए करीना कपूर से विवादित पोस्ट हटाने, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम उन्होंने किसी राजनीतिक पद या दल के लिए नहीं, बल्कि अपनी और समुदाय की धार्मिक आस्था के सम्मान में उठाया है उन्होंने कहा यह पेंडेंट भोपाल की बेगमों शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने अपनी आस्था और इबादत के लिए बनवाया था। इसे फैशन या दिखावे के लिए नहीं बनाया गया था।