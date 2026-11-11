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बिरसा मुंडा जयंती पर 1353.18 करोड़ की सौगात, धार में पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन, सीएम करेंगे रोड शो

Birsa Munda Jayanti : जबलपुर से खंडवा तक गूंजेगा जनजातीय गौरव दिवस: धार में PM मोदी वर्चुअल संबोधन करेंगे। सीएम मोहन यादव 1353.18 करोड़ की सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगे।
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भोपाल

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Mohammad Faiz Mubarak

Updated: 11 Nov 2026, 3:07 PM IST

Birsa Munda Jayanti

संबोधन करते सीएम मोहन यादव (फोटो सोर्स: Patrika)

MP News : धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती (राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस) के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार 14, 15 एवं 16 नवंबर को तीन दिवसीय जयंती समारोह मनाने जा रही है। इसके तहत राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में 14 नवंबर को जबलपुर, 15 नवंबर को धार और जोबट (जिला आलीराजपुर) और 16 नवंबर को खंडवा जिले में राज्यस्तरीय आयोजन होगा। धार जिले में 15 नवंबर को होने वाले समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़कर प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे।

धार में होगा बड़ा कार्यक्रम

राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव 15 नवंबर को धार पहुंचेंगे और भगवान बिरसा मुंडा को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। सीएम यादव धार जिले में रोड शो भी करेंगे। रोड शो के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीणों के बीच जाकर उनसे संवाद कर सरकारी योजनाओं पर फ़ीडबैक लेंगे। इस दौरान जिले में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना (स्वामित्व अधिकार पंजीयन) के तहत पात्र पट्टेधारियों के प्लाट और मकान की रजिस्ट्री का अपने समक्ष निष्पादन भी करेंगे।

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साथ ही, धार वासियों को करोड़ों की लागत के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। भगवान बिरसा मुंडा जयंती को और भी विशेष बनाते हुए मुख्यमंत्री डा. यादव इसी दिन 'डही माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट' का लोकार्पण कर धार और आलीराजपुर जिले के किसानों के खेतों में नर्मदा जल से सिंचाई की सौगात भी देंगे।

1353 करोड़ की परियोजना से 47 हजार हेक्टेयर जमीन होगी सिंचित

धार और आलीराजपुर जिले के किसानों के लिए डही माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट बड़ी सौगात साबित होगी। करीब 1353.18 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना का मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। परियोजना के जरिए नर्मदा का पानी धार और आलीराजपुर जिले के 126 गांवों तक पहुंचेगा। इससे करीब 47 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को रबी सीजन में सिंचाई हो सकेगी। परियोजना से करीब 1 लाख 26 हजार किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

परियोजना के तहत 166.51 मिलियन घनमीटर पानी का उद्वहन कर खेतों तक पहुंचाया जाएगा। धार जिले की कुक्षी तहसील के 13,180 हेक्टेयर और डही तहसील के 15,895 हेक्टेयर इलाके को सिंचाई सुविधा मिलेगी। वहीं, आलीराजपुर जिले की जोबट तहसील में 15,963 हेक्टेयर, सोंडवा में 1,759 हेक्टेयर और आलीराजपुर तहसील में 1,958 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाएगी।

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