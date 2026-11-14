DNA टेस्ट की मांग और महिला के गंभीर आरोप, फिर भी हरक सिंह को बनाया UK चुनाव समिति का अध्यक्ष, BJP ने उठाए सवाल

बीजेपी सांसद ने कहा कि चाहे उत्तराखंड का मामला हो, जेएनयू से जुड़ा मुद्दा हो या फिर एनएसयूआई से जुड़ी घटना इन सबमें एक बात बिल्कुल समान है, और वह है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चुप्पी। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रियंका गांधी 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' का नारा देती हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के नेताओं पर लग रहे गंभीर आरोपों के मामले में पूरी तरह से चुप्पी साध लेती हैं। क्या प्रियंका गांधी की संवेदनाएं सिर्फ राजनीति तक सीमित हैं, या फिर वे अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी महिलाओं के सम्मान के लिए खड़ी होंगी?