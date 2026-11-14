खरगोन में भूकंप के बाद अब दो दिन का अलर्ट, जानिए आगे कितना खतरा

प्रारंभक जानकारी के मुताबिक भूकंप के झटके पांच सेकंड तक महसूस किए गए। कई लोग ऊंची बिल्डिंग पर रहते थे वे घबराकर खुले मैदान में आ गए। सनावद रोड स्थित अविसंस स्कूल में भी कंपन्न होने पर शिक्षकों ने स्कूल आए बच्चों को जल्दी से मैदान में बहुंचा दिया। यही स्थिति भीकनगांव में भी रही। हालांकि पूरे जिले से किसी प्रकार के नुकसान के कोई समाचार नहीं है। प्रशासन की टीम और आपदा प्रबंधन की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है।