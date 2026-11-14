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भूकंप के तगड़े झटकों से थर्राया एमपी, कई जिलों में मची खलबली

Earthquake In Khargone : मध्यप्रदेश के खरगौन में भूकंप के झटके, 9. 15 पर आए तगड़े झटके, घर से बाहर आ चुके हैं लोग
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भोपाल

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deepak deewan

Updated: 14 Nov 2026, 11:04 AM IST

खरगोन में सुबह महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके

खरगोन में सुबह महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके image patrika

Earthquake In Khargone : मध्यप्रदेश में भूकंप के तगड़े झटके लगे हैं। प्रदेश के मालवा निमाड़ इलाकों में ये झटके महसूस हुए। भूकंप से इलाके में खलबली मच गई। जान बचाने लोग घर से बाहर भागे। खरगोन में शनिवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 मापी गई है। खरगोन से सटे खंडवा जिले में भी धरती डोली हालांकि यहां भूकंप की तीव्रता कम रही। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) ने भूकंप आने की पुष्टि की है।

मध्यप्रदेश के खरगोन में 14 नवंबर को भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह करीब 9 बजकर 15 मिनट पर धरती हिलने से लोगों में हड़कंप मच गया और कई लोग एहतियातन अपने घरों से बाहर निकल आए। खरगोन के साथ ही आसपास के इलाकों में भी शनिवार सुबह भूकंप आया।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, यह भूकंप शनिवार सुबह 09:15:28 बजे (IST) दर्ज किया गया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 मापी गई है, जिसे मध्यम श्रेणी का भूकंप माना जाता है।

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जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था केंद्र

रिपोर्ट के मुताबिक, इस भूकंप का केंद्र (Epicenter) खरगोन क्षेत्र में 21.59° उत्तरी अक्षांश और 75.552° पूर्वी देशांतर पर जमीन की सतह से लगभग 10 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। गहराई कम होने के कारण खरगोन शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लोगों ने कंपन को स्पष्ट रूप से महसूस किया।

कृषि एवं मौसम विशेषज्ञ डॉ सौरव गुप्ता के अनुसार खंडवा मुख्यालय से 88 किलोमीटर दूरी (धौलकोट कुंडिया - खरगोन) में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। समय 9 बजकर 15 मिनट 28 सेकंड दर्ज किया गया है। तीव्रता 4.5 रही जोकि हल्की श्रेणी मानी जाती है। विशेषज्ञोें ने 2 से 3 दिन सजगता रखने की चेतावनी दी है। यह जगह धार जिले के धामनोद से 69 किलोमीटर दक्षिण और इंदौर से करीब 129 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है।

बुरहानपुर में भी भूकंप आया है। बुरहानपुर शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। सुबह 9:15 के आसपास ये झटके आए।

पहले भी कई बार कांपी धरती


खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर जिले और आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बडवानी में तो जब तब हल्के झटके आते रहते हैं।

खंडवा में 21 जून 2024 को सुबह 9:04 बजे 3.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। पंधाना क्षेत्र में भी इसके झटके महसूस किए गए थे। भूकंप का केंद्र खंडवा के पास जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इसके बाद 12 सितंबर 2025 को सुबह करीब 8:46 बजे 3.0 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका केंद्र जमीन से करीब 5 किलोमीटर की गहराई पर था।

इससे पहले 4 जून 2025 की रात करीब 9:57 बजे भी खंडवा, बुरहानपुर और नेपानगर में झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.8 आंकी गई थी। इस भूकंप का केंद्र खंडवा से करीब 66 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश सीमा के पास अमरावती के नजदीक था।

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