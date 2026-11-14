भूकंप के तगड़े झटकों से थर्राया एमपी, कई जिलों में मची खलबली

Earthquake In Khargone : मध्यप्रदेश में भूकंप के तगड़े झटके लगे हैं। प्रदेश के मालवा निमाड़ इलाकों में ये झटके महसूस हुए। भूकंप से इलाके में खलबली मच गई। जान बचाने लोग घर से बाहर भागे। खरगोन में शनिवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 मापी गई है। खरगोन से सटे खंडवा जिले में भी धरती डोली हालांकि यहां भूकंप की तीव्रता कम रही। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) ने भूकंप आने की पुष्टि की है।