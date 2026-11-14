रेलवे के 2 बड़े कॉरिडोर में चलेंगी कई नई ट्रेनें, एमपी में नेटवर्क बढ़ाने का बड़ा प्लान

Rail Network In MP : रेलवे आने वाले समय में एक हजार से ज्यादा नई नियमित ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए देश के 7 बड़े रेल मार्गों को चार लाइन वाला (मल्टी ट्रैक) बनाया जा रहा है। ये बड़े कॉरिडोर रेल नेटवर्क का 16 प्रतिशत हिस्सा हैं। ये कॉरिडोर देश के बड़े शहरों को जोड़ते हैं और यातायात क्षमता का 41 प्रतिशत बोझ उठाते हैं। नेटवर्क बढ़ाने की रेलवे की इस योजना से मध्यप्रदेश को खासा लाभ होगा। योजना में शामिल 2 बड़े कॉरिडोर ही प्रदेश में रेल नेटवर्क की तस्वीर बदल देंगे। प्रदेश के कई शहर भी 4 लाइन वाले प्रोजेक्ट में जुड़ जाएंगे। इससे प्रदेश के यात्रियों को जहां अनेक नई ट्रेनें मिलेंगी वहीं उनकी वेटिंग लिस्ट भी छोटी होगी।