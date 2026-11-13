दतिया के बाद अब बीना में चुनाव की तैयारी? निर्मला सप्रे की विधायकी पर बढ़ी सियासी हलचल

सागर जिले की बीना विधानसभा से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे कुछ समय पहले भाजपा के साथ जुड़ गई थीं। निर्मला 2023 में बीना सीट से चुनाव जीती थी। उनका विवाद लोकसभा चुनाव 2024 के वक्त शुरू हुआ। मई 2024 में उन्हें मुख्यमंत्री मोहन यादव के मंच पर देखा गया। इसके बाद भाजपा में शामिल हने की अटकलें तेज हो गई थी। कांग्रेस ने इसे दलबदल का मामला बताते हुए विधानसभा से उनकी विधायकी खत्म करने की मांग की थी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने यह मामला 30 जून 2024 को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष उठाया, उन्हें अयोग्य बताने वाली याचिका दायर की। काफी समय तक इस पर फैसला नहीं हो पाया तो कांग्रेस ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।