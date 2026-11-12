अमिताभ बच्चन की सास भोपाल के अस्पताल में भर्ती, जानें उनका ताजा हेल्थ स्टेटस

पारुल अस्पताल के डॉक्टर पंकज अग्रवाल ने पत्रिका से बातचीत में बताया कि, इंदिरा भादुड़ी चार दिन से अस्पताल में भर्ती हैं। सांस संबंधी समस्या और कमर दर्द के कारण उन्हें परिजन अस्पताल लेकर आए थे। अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें भर्ती लिया गया है। यहां डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है। परिवार के सदस्य भी लगातार उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। जानकारी ये भी है कि, मुंबई से बच्चन परिवार भी उनके स्वास्थ्य पर लगातार अपडेट ले रहा है। हालांकि, उनका स्वास्थ्य काफी बेहतर है। उनकी हेल्थ रिकवरी को देखते हुए जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी देने पर भी फैसला लिया जा सकता है।