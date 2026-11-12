पुलिस के सामने टूट गया रिटायर्ड आईएएस की हत्या करनेवाला वरुण, रोते हुए बोला- मुझे कभी प्यार नहीं मिला

Retired IAS officer Rakesh Agrawal : मध्यप्रदेश के रिटायर्ड आईएएस राकेश अग्रवाल की भोपाल निवास पर ही हत्या करने का आरोपी केयरटेकर वरुण वाल्मीकि अब जेल में है। उसकी 7 दिन की रिमांड खत्म हो गई थी। इस दौरान पूछताछ में वरुण ने हत्याकांड के कई राज उजागर किए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार वह बेहद शातिर और क्रूर है। उसने पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की थी पर आखिरकार टूट गया था। जांच अधिकारियों से बात करते हुए एक बार तो आरोपी वरुण के आंसू निकल पड़े थे। उसने यह कहते हुए अपना दर्द व्यक्त किया कि मुझे कभी प्यार नहीं मिला। मां, पिता और पत्नी सभी छोड़कर चले गए।