बिचौलियों के चंगुल से छूटेंगी कॉलोनियां, भोपाल में 65 जगहों पर बड़ी कवायद

Bhopal Colonies : राजधानी भोपाल में सहकारिता विभाग लंबे समय से चले आ रहे 'प्रशासक राज' को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा और सख्त कदम उठाने जा रहा है। अनियमितताओं और घोटालों के दलदल में फंसी गृह निर्माण समितियों का कामकाज अब चुनाव के रास्ते सीधे रहवासियों के सुपुर्द किया जाएगा। शुरुआती चरण में 65 समितियों में चुनाव कराना तय कर दिया गया है। वर्तमान में जिले की 180 में समितियों में सहकारिता विभाग के प्रशासक नियुक्त हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाओं की नाकामी और भू- माफियाओं की मिलीभगत के कारण इन कॉलोनियों का विकास पूरी तरह ठप पड़ गया था।