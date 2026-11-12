जहां कार्यक्रम के बाद गिरी थी कमलनाथ सरकार, उसी मैदान पर सीएम की सभा पर गरमाई सियासत

बता दें कि मध्यप्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। पार्टी ने 15 सालों के संघर्ष और इंतजार के बाद प्रदेश की सत्ता संभाली और बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ा। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे लेकिन कांग्रेस नेताओं की आपसी कलह के कारण वे 15 महीने में ही बहुमत गंवा बैठे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होकर सरकार गिरा दी थी। कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर अभी भी अक्सर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान सामने आते रहते हैं।