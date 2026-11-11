दिवाली के बाद महंगाई का झटका! MP में अमूल दूध 4 रुपए तक महंगा, आज से नई कीमतें लागू

Milk Price Hike: दीपावली त्योहार निकलते ही महंगाई का झटका लोगों को लगने जा रहा है। अब सुबह की चाय भी महंगी पड़ने वाली है। दूध के बड़े प्लेयर अमूल ने अपने उत्पादों खासकर दूध के दाम में तगड़ा उछाल ला दिया है। कंपनी ने दूध के दाम में 2 से 4 रुपए प्रति लीटर तक की वृद्घि कर दी है। नई दरें 12 नवंबर सुबह से लागू हो जाएगी। हालांकि सांची, श्रीधी, मदर डेयरी, सौरभ आदि के दूध के रेट फिलहाल मध्यप्रदेश में नहीं बढ़े हैं।