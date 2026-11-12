जहरीली हवा ने बढ़ाया मौत का खतरा; भोपाल में हर माह 15 नवजातों की उखड़ रही सांसें

Pneumonia : भोपाल की प्रदूषित हवा और बदलते मौसम के बीच बच्चों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। खासकर बच्चों को सांस की समस्या अपनी चपेट में ले रही है। खांसी, बुखार और तेज सांस चलने को आमतौर पर हम सामान्य बीमारी की तरह देखते हैं लेकिन ये लक्षण गंभीर बीमारी का संकेत देते हैं। इसलिए इन्हें मौसमी बीमारी समझकर नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। चिकित्सकों के मुताबिक ये निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं। केवल हमीदिया अस्पताल में ही रोजाना 6 से 7 बच्चे निमोनिया से पीडि़त होकर पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, निमोनिया के कारण हर माह करीब 15 नवजातों की मौत भी हो रही है।