शिवराज के दुख में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ, पोती को गोद में लेकर किया दुलार

Bhopal Vvip Leaders Visit- देश के कई बड़े नेता गुरुवार को भोपाल में रहेंगे। (फोटो एआई जनरेटेड)
Bhopal Vvip Leaders Visit: राजधानी भोपाल में सुबह से ही ट्रैफिक व्यवस्था बदली हुई है। हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के जवान मौजूद है। सबसे व्यस्त और जाम रहने वाले नर्मदापुरम रोड पर बैरिकेडिंग की गई है। एयरपोर्ट से लेकर नर्मदापुरम रोड स्थित वृंदावन गार्डन तक भारी पुलिस बल तैनात है।
राजधानी भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां के निधन के बाद शोक व्यक्त करने वाले देश के बड़े नेता गुरुवार को भोपाल पहुंच रहे हैं। नर्मदापुरम रोड स्थित वृंदावन गार्डन में उनकी माता की तेरहवी की रस्म हुई। इसमें दोपहर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी। दिनभर बड़े नेताओं के आने का सिलसिला चलता रहा। इसके बाद शाम को लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए। इससे एक दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को शिवराज सिंह चौहान के निवास पर उनकी माता को श्रद्धांजलि अर्पित की।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की माताजी के निधन के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा हुआ है। गुरुवार को भोपाल के नर्मदापुरम रोड स्थित वृंदावन गार्डन में त्रयोदशी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में देश के नेता पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवराज सिंह चौहान कीपोती इला को अपनी गोद में लिया और दुलार किया। वहीं पर मौजूद शिवराज की पुत्रवधु अमानत ने आदित्यनाथ के पैर छूए। इधऱ, वृंदावन गार्डन के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जो योगी आदित्यनाथ की एक झलक पाने के लिए खड़े थे।
देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय, समेत देश के कई राज्यों के सीनियर नेता भी शामिल हुए।
0-योगी आदित्यनाथ सुबह 11.55 बजे भोपाल आए और 1.05 बजे उत्तर प्रदेश रवाना हो गए।
0-राजनाथ सिंह शाम 4.40 बजे भोपाल आए और 6.10 बजे रवाना हो गए।
0-ओम बिरला 4.40 बजे भोपाल पहुंचे, 6.10 बजे उनकी वापसी हो गई।
0-इनके अलावा छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम, यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी भोपाल पहुंचे।
0-इनके अलावा हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय विठोबा भरणे, कृष्णलाल पंवार, एंदल सिंह कंशाना,किजरापु अचनाइडु, शुभेंदु अधिकारी, अर्जुन राम मेघवाल, बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह भी शामिल होने वाले थे।
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