शिवराज के दुख में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ, पोती को गोद में लेकर किया दुलार

राजधानी भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां के निधन के बाद शोक व्यक्त करने वाले देश के बड़े नेता गुरुवार को भोपाल पहुंच रहे हैं। नर्मदापुरम रोड स्थित वृंदावन गार्डन में उनकी माता की तेरहवी की रस्म हुई। इसमें दोपहर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी। दिनभर बड़े नेताओं के आने का सिलसिला चलता रहा। इसके बाद शाम को लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए। इससे एक दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को शिवराज सिंह चौहान के निवास पर उनकी माता को श्रद्धांजलि अर्पित की।